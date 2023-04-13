Олег Мельниченко выразил признательность волонтёрам Вадинска, помогающим участникам СВО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Добровольцы-общественники сообщили о своей работе, о том, что оказывают содействие в поиске и закупке оборудования, технических средств, а также продовольствия – по запросу командиров военных подразделений из зоны СВО.

Ведётся работа по отправке именных посылок от семей военнослужащим. Всего доставлено более 5 000 персональных посылок участникам СВО, отмечает пресс-служба регионального правительства. На встрече присутствовали родители бойца, погибшего при исполнении воинского долга. Губернатор отметил, что подвиг участников специальной военной операции служит примером для всех, является образцом поведения людей с высокой гражданской ответственностью. За плодотворную волонтёрскую деятельность Олег Мельниченко вручил благодарственные письма губернатора Пензенской области.

Он выразил активистам признательность за деятельное содействие землякам, находящимся на фронте, поблагодарил за самоотверженность. «Для вас нет чужой беды. Спасибо вам за то, что вы делаете», - сказал он. Глава региона уточнил, нужна ли дополнительная помощь волонтёрам. «Всё, что в наших возможностях, сделаем», - подчеркнул Олег Мельниченко.