В Пензе задержан местный махинатор, на 500 тысяч обманувший агрегатора такси

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как уточнила пресс-служба УМВД региона, в ходе доследственной проверки сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью установили, что неизвестные лица фиктивно регистрировались в приложении агрегатора такси, используя документы, в которых посредством различных программ вносились изменения.

После этого неизвестное лицо с января по декабрь 2021 года, путем использования программ, изменяло свое место положение и якобы совершало поездки по регионам РФ, получая при этом бонусы от агрегатора, которые в последующем выводило на свой банковский счет.

В ходе проведенных мероприятий к совершению преступления установлена причастность 46-летнего пензенца, у которого по месту жительства был проведен обыск. В жилище у злоумышленника полицейские изъяли имущество, используемое при осуществлении преступной деятельности.

Свою вину в совершении преступления он признал полностью. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.