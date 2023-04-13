ВТБ в Пензенской области нарастил продажи автокредитов на треть

В марте ВТБ в Пензенской области оформил более 50 кредитов на покупку транспортных средств на 51,2 млн рублей, что на треть превышает результаты февраля. Всего по итогам первого квартала банк предоставил жителям региона свыше 150 кредитов на сумму 141 млн рублей. Это более чем на 60% превосходит результаты января-марта прошлого года по объему выдач и в два раза - по их числу. Средний чек автозайма в Пензенской области составил 915 тыс. рублей.

В целом по стране ВТБ в первом квартале 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.

Наибольший интерес заёмщики ВТБ проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Средняя сумма одного автокредита по итогам квартала в целом по России составила 1,2 млн рублей, незначительно увеличившись к началу года.

«ВТБ в Пензенской области продолжает наращивать объемы автокредитования. При этом в структуре выдач по-прежнему значительную долю занимают кредиты на автомобили с пробегом: в январе-марте практически каждый третий автозайм жители региона оформляли в банке для покупки машин на вторичном рынке. Рассчитываем, что за счет постепенного расширения ассортимента брендов сегмент автокредитования новых машин будет укрепляться, рынок вернется к своим сбалансированным значениям и сохранит положительную динамику роста», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. Банк предоставляет клиентам залоговые кредиты на покупку транспортных средств, в том числе по программам господдержки. Кроме того, в ВТБ действует универсальное предложение «автокредит наличными», которое позволяет клиенту получить деньги на руки или на карту и приобрести машину у дилера, «с рук» или заказать за рубежом.