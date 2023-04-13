В Саранске на личном эвакуаторе мужчина забрал автомобиль от одного из домов и отвез к себе

Решив, что владелец машины не сразу обнаружит пропажу, «эвакуаторщик» загрузил авто.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, причастного к хищению установили участковые.

По словам подозреваемого, на личном эвакуаторе он перевез «Ладу» к себе в гаражный бокс, где в свободное время занимался ремонтом машин. После устранения поломки он планировал продать имущество. Однако не успел.

Автомобиль изъят. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.