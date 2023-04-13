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НовостиСпорт13 апреля 2023 6:58

В Пензе продолжается реализация областного проекта «Жить активно – здорово!»

По четвергам с 11:00 по 14:00 часов горожане могут бесплатно поплавать в бассейне, пройти комплексное медицинское обследование и сдать нормы ГТО
Источник:kp.ru
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта

В Пензе продолжается межведомственный областной проект «Жить активно – здорово!», разработанный Министерством здравоохранения совместно с Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в 2019 году.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта,до конца апреля мероприятия в рамках проекта пройдут по следующему графику: 13 апреля – дворец спорта «Олимпийский» (ул. Антонова, д. 39А); 20 апреля – дворец водного спорта «Буртасы» (пр. Строителей, д.96); 27 апреля 2023 года – дворец спорта «Сура» (ул. Красная, 106).