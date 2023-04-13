В Пензе продолжается реализация областного проекта «Жить активно – здорово!»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта

В Пензе продолжается межведомственный областной проект «Жить активно – здорово!», разработанный Министерством здравоохранения совместно с Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в 2019 году.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта,до конца апреля мероприятия в рамках проекта пройдут по следующему графику: 13 апреля – дворец спорта «Олимпийский» (ул. Антонова, д. 39А); 20 апреля – дворец водного спорта «Буртасы» (пр. Строителей, д.96); 27 апреля 2023 года – дворец спорта «Сура» (ул. Красная, 106).