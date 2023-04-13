В Пензенской области за убийство гостившей в его доме женщины осужден мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, вечером 6 июня 2022 года в Каменском районе к злоумышленнику пришла в гости его знакомая. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома схватил нож и нанес им более десяти ударов по голове и телу потерпевшей. После этого мужчина лег спать.

53-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений, осложнившихся развитием массивной кровопотери.

Позже, когда злоумышленник обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, он позвонил в полицию и сообщил, что у него в доме находится женщина с телесными повреждениями.

Испугавшись привлечения к уголовной ответственности, полицейским он пояснил, что не знает, кто причастен к причинению смерти его знакомой. Впоследствии мужчина признался в убийстве.

Приговором суда 59-летнему жителю Каменского района назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.