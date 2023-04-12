Губернатор Олег Мельниченко провел встречу с активом организации «Солдатская мать»

Глава региона поблагодарил председателя ПРОО Ольгу Клейменову и ее заместительницу Ирину Жукову за их труд:

- Вы работаете с активной общественностью, ведете группы в социальных сетях, организуете сбор и доставку гуманитарной помощи, несмотря на то, что сами пережили самую ужасную трагедию в жизни - потеряли своих детей.

Глава региона вручил Ольге Клейменовой удостоверение члена Стратегического Совета Пензенской области и попросил ее возглавить профильную комиссию, которая будет оказывать помощь участникам СВО и их семьям.

Губернатор предложил Ольге Клейменовой возглавить в Пензенской области фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»:

- Вам не чужда финансово-хозяйственная деятельность, вы занимаетесь общественной работой, общаетесь с людьми, с вами работает целая команда. Во главе нового фонда, перед которым стоят большие задачи, на стадии становления нужен именно такой человек, а мы вам поможем со всем.