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НовостиНедвижимость12 апреля 2023 13:57

В Пензенской области подрядчики приступили к ремонту моста через реку Илим в селе Неверкино

Всего в 2023 году за счет федерального финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе планируется отремонтировать семь аварийных мостовых сооружений
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено минстроем Пензенской области

Фото предоставлено минстроем Пензенской области

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России продлить нацпроект «Безопасные качественные дороги» до 2030 года.

В 2022 году, благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко, Пензенская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта.

В текущем году на территории региона запланирован ремонт 7 аварийных мостовых сооружений.

В частности, активные работы проводятся подрядной организацией на мосту через реку Илим в Неверкинском районе.

Мост в селе Неверкино был построен в 1974 году. Он расположен на автомобильной дороге регионального значения «г. Кузнецк – с. Неверкино» и соединяет улицы Суворова и Заречную. Имеет три пролета, ширина проезжей части 10,4 метра, ширина каждого из двух тротуаров 1,45 метра. Длина моста 54 метра.

В настоящее время подрядная организация организовала реверсивное движение. Ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия одной полосы движения.

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком.

Срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

Также в этом году ожидается ввод в эксплуатацию двух мостовых сооружений в Кузнецком и Нижнеломовском районах.