В Пензенской области подрядчики приступили к ремонту моста через реку Илим в селе Неверкино

Фото предоставлено минстроем Пензенской области

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России продлить нацпроект «Безопасные качественные дороги» до 2030 года.

В 2022 году, благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко, Пензенская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта.

В текущем году на территории региона запланирован ремонт 7 аварийных мостовых сооружений.

В частности, активные работы проводятся подрядной организацией на мосту через реку Илим в Неверкинском районе.

Мост в селе Неверкино был построен в 1974 году. Он расположен на автомобильной дороге регионального значения «г. Кузнецк – с. Неверкино» и соединяет улицы Суворова и Заречную. Имеет три пролета, ширина проезжей части 10,4 метра, ширина каждого из двух тротуаров 1,45 метра. Длина моста 54 метра.

В настоящее время подрядная организация организовала реверсивное движение. Ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия одной полосы движения.

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком.

Срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

Также в этом году ожидается ввод в эксплуатацию двух мостовых сооружений в Кузнецком и Нижнеломовском районах.