В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл, за рулем которого находится восьмилетний ребенок

На территории республики состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В его рамках в селе Шингарино был остановлен квадроцикл, которым управлял восьмилетний мальчик. В отношении матери ребенка составлены протоколы по факту нахождения несовершеннолетнего за рулем и неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Еще одного нарушителя – 14-летнего подростка на мотоцикле «Зенит» - правоохранители задержали на трассе в Ковылкинском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что взрослые обязаны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль.