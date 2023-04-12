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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:15

В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл, за рулем которого находится восьмилетний ребенок

Теперь ответственность за это понесет его мать
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

На территории республики состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В его рамках в селе Шингарино был остановлен квадроцикл, которым управлял восьмилетний мальчик. В отношении матери ребенка составлены протоколы по факту нахождения несовершеннолетнего за рулем и неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Еще одного нарушителя – 14-летнего подростка на мотоцикле «Зенит» - правоохранители задержали на трассе в Ковылкинском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что взрослые обязаны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль.