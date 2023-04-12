Студентка из Саранска столкнулась с мошенником во время продажи платья

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, на прошлой неделе 18-летняя жительница Саранска разместила в сети объявление о продаже платья за 14 тысяч рублей. Спустя некоторое время с ней связался неизвестный, который пожелал купить товар.

Покупатель сообщил, что заплатить готов сразу, но само платье заберет лишь на следующий день. Спустя некоторое время девушке пришло уведомление о зачислении сначала десяти, а после сорока тысяч рублей, после чего мужчина написал, что случайно ошибся во время перевода и дописал лишний ноль в последней сумме, и попросил вернуть все деньги на счет.

Девушка выполнила его просьбу. Почти сразу же ей пришли еще девять с половиной тысяч, но и их покупатель попросил вернуть. После этого собеседник девушки пропал.

Пострадавшая заподозрила неладное и решила проверить свои счета. Открыв банковское приложение, она обнаружила, что неизвестные оформили на нее кредитную карту и микрозайм, и именно эти деньги она отправила покупателю.