ВТБ: в марте продажи ипотеки в Пензенской области выросли на 13%

По итогам первого квартала ВТБ в Пензенской области выдал жителям региона более 280 кредитов на покупку жилья на сумму 962 млн рублей. Самым активным по продажам стал март: объем выдач за месяц составил 382 млн рублей, что на 13% превысило результаты февраля.

Каждая вторая сделка в регионе в январе-марте была проведена по льготным госпрограммам. Наиболее часто жители Пензенской области оформляли «Ипотеку с господдержкой»: по ней банк оформил почти 80 займов на сумму, превышающую 334 млн рублей. Второй по популярности стала «семейная ипотека», по которой банк в регионе предоставил клиентам порядка 60 займов на 232 млн рублей.

Средняя сумма одного жилищного кредита ВТБ в Пензенской области по итогам первого квартала составила 3,4 млн рублей. При этом по программам господдержки средний чек сделки оказался выше – 4,2 млн рублей.

«Спрос на ипотеку в регионе с начала года динамично растет: объём выдач в феврале вырос к январю на 40%, в марте он увеличился на 13% к результатам февраля. Важную роль в этом сыграла модернизация «семейной ипотеки». Данная программа господдержки теперь распространяется на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, что значительно расширяет круг потенциальных заемщиков», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В целом по России ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью – 21,5 млрд против 20,8 млрд. Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.