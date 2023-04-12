Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем космонавтики

Уважаемые работники ракетно-космической отрасли! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики.

12 апреля весь мир отмечает памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день – день триумфа отечественной науки и праздник для всех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Пензенцы внесли огромный вклад в ее развитие. Первый искусственный спутник Земли, а затем космический корабль «Восток-1» взлетали со стартовых комплексов, изготовленных на заводе «Пензхиммаш». АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» входит в холдинг «Российские космические системы» и является ведущим производителем сложнейшей электронной аппаратуры для космической техники.

Пензенскую область прославили летчик-космонавт СССР, инженер-исследователь, первый астроном в мире, работавший за пределами земной атмосферы, Герой Советского Союза Виктор Пацаев и Герой России Александр Самокутяев, совершивший два космических полета.

Сегодня специалисты пензенских предприятий - ученые, конструкторы, инженеры, рабочие - успешно выполняют задачи по развитию российской космонавтики, проявляя высокий уровень компетентности и ответственности.

В ваш профессиональный праздник желаю вам покорения новых жизненных высот, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой!