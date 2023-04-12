Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем космонавтики

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Для нашей страны это поистине всенародный праздник. Он посвящён отважным покорителям космического пространства, героям, которые своими подвигами прославляют Отечество.

Жители Сурского края по праву гордятся славными именами Виктора Ивановича Пацаева и Александра Михайловича Самокутяева.

Коллективы наших предприятий и конструкторских бюро эффективно трудятся, создавая современные приборы и технологические устройства для спутников и орбитальных станций, помогая России укреплять статус ведущей космической державы.

Сегодня в Пензе ведутся работы по масштабной реконструкции здания планетария – одного из символов нашего города. Уверен, что дети и взрослые, приходя сюда, погрузятся в атмосферу космических исследований. И многие мальчишки и девчонки будут мечтать полететь к далеким звёздам. И у кого-то из них эта мечта обязательно сбудется.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!