Маршрут Бессмертного полка в Пензе останется без изменений

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметил руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» Олег Шибаев, маршрут шествия в этом году останется неизменным: участники акции выдвинутся от улицы Коммунистической и пойдут по проспекту Победы к Монументу воинской и трудовой славы.

В прошлом году к Бессмертному полку присоединились более 50 тысяч пензенцев. В этом году ожидается, что их число возрастет

Безопасности участников уделят особое внимание: на месте будут дежурить машины скорой помощи, установлены рамки металлоискателей, изменена схема движения. К охране порядка привлекут членов народной дружины и отряд содействия полиции «Тигр».

Кроме того, на месте организуют работу полевой кухни и точки с бесплатной питьевой водой.