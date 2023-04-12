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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:27

В Мордовии за взятку бывший замначальника колонии приговорен к пяти годам лишения свободы

Также осужденному назначен штраф в 450 тысяч рублей, он лишен специального звания «подполковник внутренней службы»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, в 2020 году заместитель начальника исправительного учреждения через посредника получил мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей в качестве взятки за перевод осужденного с обычных условий отбывания наказания на облегченные.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с ОСБ УФСИН по региону.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, он лишен специального звания «подполковник внутренней службы».

Приговор суда в законную силу не вступил.