В Пензе на улице Суворова временно изменена схема дорожного движения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ на улице Суворова в районе пересечения с улицей Московской.

На этот период внесены изменения в схемы движения общественного транспорта, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

В настоящее время троллейбусы № 2, № 6 и № 7 следуют от остановки «Сбербанк» по улицам: Суворова - Плеханова - Октябрьская - Володарского - Максима Горького - Кирова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы большого и малого классов маршрутов № 2а, № 4, № 6, № 10, № 29, № 54, № 66, № 82с, № 99 идут от остановки «Сбербанк» по улицам: Суворова - Плеханова - Октябрьская - Московская - Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы маршрутов № 25, № 5к, № 77, № 155, № 160, № 165, № 168 проходят от остановки «Центральный рынок» по улицам: Чехова - Суворова - Октябрьская - Плеханова - Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Утром на место коммунальной аварии выезжал глава города Пензы Александр Басенко. Вопрос ремонта коммуникаций и дальнейшего восстановления благоустройства он взял под личный контроль.