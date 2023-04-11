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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 17:43

Мужчина и женщина пенсионного возраста погибли при пожаре в рабочем поселке Лунино

Возгорание в одной из квартир дома по улице Ломоносова произошло около 2 часов 11 апреля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту смерти двух человек при пожаре Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение проверки. Как отмечает пресс-служба ведомства, тела погибших пожилых людей обнаружили после ликвидации открытого пламени.

При их осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти двух жителей Лунинского района и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.