Олег Мельниченко вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс-4»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

За плечами этих бойцов - солидный опыт. Многие из них бывали в горячих точках. Сейчас отряд несет службу в зоне СВО.

Сегодня губернатор Олег Мельниченко вручил 17 членам отряда медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени.

- Также бойцам «Барса» и их семьям положены все меры поддержки, которые действуют в нашем регионе для мобилизованных и военнослужащих-контрактников. После небольшого отдыха дома многим из них предстоит вернуться к выполнению боевых задач. Земляки, благодарю вас за самоотверженность и отвагу! Желаю сил и терпения на вашем нелегком пути. Возвращайтесь домой с победой, живыми и здоровыми! – отметил глава региона.