Электронные повестки: нововведения должны быть дополнительно разъяснены

«Если сейчас мы говорим об уведомлениях на «Госуслугах», они носят информационный характер, они дополняют другие уведомления, которые приходят в бумажном виде.

Стоит предположить, что на первом этапе они будут иметь такой же характер. Надо изучать в первую очередь с точки зрения последствий для призывников законопроект в окончательной редакции, когда он уже будет принят, подписан.

Кроме того, потребуются поправки какие-то в постановлении Пленума Верховного суда, который разъясняет о практике привлечения к ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Сейчас такие моменты, как возможность привлекать гражданина, не явившегося по повестке, которая вручена в электронном виде, они имеют непонятный характер».

Граждане, которым предназначается повестка, с большей вероятностью смогут успеть посетить заседание призывной комиссии, уточнил Тригнин.

«С одной стороны, будет больше проблем с точки зрения возможности облегчения привлечения к ответственности, наложения каких-то ограничительных мер и обеспечения явки граждан на мероприятия, связанные с призывом, которые раньше могли просто не получить повестки и не явиться.

С другой стороны, положительный момент будет иметь место, так как сейчас подаются жалобы на решения призывных комиссий - получаем вызов уже после того, как состоялось заседание этой комиссии, то есть гражданин фактически не получил уведомление явиться на заседание комиссии, комиссия таким образом его жалобу не рассмотрела. В данном случае в электронном виде всегда те граждане, которые заинтересованы в явке - для получения отсрочки, для рассмотрения жалобы они такую возможность получат».

Ранее стало известно, что закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв. С таким заявлением выступил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня Дмитрий Песков заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется. Пресс-секретарь президента в середине марта сообщал, что никаких обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся.