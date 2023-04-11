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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:49

Электронные повестки: нововведения должны быть дополнительно разъяснены

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин
Виктор ВИКТОРОВ

«Если сейчас мы говорим об уведомлениях на «Госуслугах», они носят информационный характер, они дополняют другие уведомления, которые приходят в бумажном виде.

Стоит предположить, что на первом этапе они будут иметь такой же характер. Надо изучать в первую очередь с точки зрения последствий для призывников законопроект в окончательной редакции, когда он уже будет принят, подписан.

Кроме того, потребуются поправки какие-то в постановлении Пленума Верховного суда, который разъясняет о практике привлечения к ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Сейчас такие моменты, как возможность привлекать гражданина, не явившегося по повестке, которая вручена в электронном виде, они имеют непонятный характер».

Граждане, которым предназначается повестка, с большей вероятностью смогут успеть посетить заседание призывной комиссии, уточнил Тригнин.

«С одной стороны, будет больше проблем с точки зрения возможности облегчения привлечения к ответственности, наложения каких-то ограничительных мер и обеспечения явки граждан на мероприятия, связанные с призывом, которые раньше могли просто не получить повестки и не явиться.

С другой стороны, положительный момент будет иметь место, так как сейчас подаются жалобы на решения призывных комиссий - получаем вызов уже после того, как состоялось заседание этой комиссии, то есть гражданин фактически не получил уведомление явиться на заседание комиссии, комиссия таким образом его жалобу не рассмотрела. В данном случае в электронном виде всегда те граждане, которые заинтересованы в явке - для получения отсрочки, для рассмотрения жалобы они такую возможность получат».

Ранее стало известно, что закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв. С таким заявлением выступил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня Дмитрий Песков заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется. Пресс-секретарь президента в середине марта сообщал, что никаких обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся.