Александр Басенко подверг критике организацию вывоза мусора в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Несмотря на то, что с руководством регионального оператора не раз обсуждалась возможность корректировки графика вывоза отходов, вопросы к деятельности организации остались», – отметил Александр Басенко.

Он поручил районной администрации провести работу с Управлением благоустройства и очистки, являющимся регоператором по обращению с ТКО в Пензенской области, о необходимости выполнения договорных обязательств.

«Контейнеры нужно освобождать по мере их заполнения. Несвоевременность вывоза мусора нарушает эпидемиологические требования по обеспечению безопасности проживания людей, создает условия для санитарного беспорядка», – подчеркнул градоначальник.

По информации пресс-службы администрации города, также во время объезда Александр Басенко обратил внимание на состояние территорий после вскрышных работ по улице Лядова и в районе домов №47, №51 и №53 на проспекте Строителей.

«Организуйте с ресурсоснабжающей компанией выездное совещание, согласуйте график восстановления нарушенного благоустройства на этих участках», – поставил задачу глава Пензы Управлению ЖКХ.

Кроме того, он распорядился в рамках гарантийных обязательств наметить объемы работ по озеленению проспекта Строителей возле ТЦ «Весна», где в прошлом году был реализован проект по реконструкции дороги.