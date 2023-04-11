В Пензе временно сняты ограничения на въезд на территории Восточного и Ново-Западного кладбища

Доступ будет открыт каждый день с 10 до 15 часов до 15 апреля включительно. С 16 апреля запрет на въезд на территории кладбищ снова начнет действовать (он не распространяется на катафалки, автомобили пожилых граждан и лиц с проблемами со здоровьем).

В данный момент время МБУ «Служба городских кладбищ» с привлечением МБУ «Пензавтодор» и МУПа по очистке города приводит в порядке дороги на территории погостов, устраняя колеи, образовавшиеся зимой, а также вывозят мусор.

Для удобства жителей на Ново-Западном и Восточном кладбищах установлены баки с водой.