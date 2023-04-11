Пермский театр «У Моста» покажет свои спектакли в Пензе и Кузнецке

Горячо любимый многими пермский театр «У Моста» снова приедет в Пензенскую область. В этом году коллектив порадует зрителей двумя спектаклями, поставленных основателем и художественным руководителем театра Сергеем Федотовым.

«Юнона и Авось» - это культовая рок-опера о любви русского путешественника графа Резанова к 16-летней испанской красавице Кончите. В постановке театра «У Моста» эта история сумела сохранить свою лиричность и музыкальность, но и обрела самобытность и камерность.

«Красавица из Линэна» заставит зрителей смеяться до боли в животе, но финал непременно доведет их до слез. В центре истории - мать и дочь, бездонные пропасти травмированных душ, их обиды и боль, их жажда и неспособность полюбить и понять…

Показ спектакля «Юнона и Авось» в Пензе состоится 17 апреля в ККЗ. Начало в 19:00.

Показ спектакля «Красавица из Линэна» состоится 18 апреля на сцене областной филармонии. Начало в 19:00.

Телефон кассы: + 7 (8412) 48-38-65.

В Кузнецке «Красавицу из Линэна» покажут 19 апреля в МТЦ «Родина». Начало в 18:30.

20 апреля там же состоится показ спектакля «Юнона и Авось». Начало в 18:30.

Телефона кассы: +7 (84157) 2-39-90

Билеты также можно приобрести через сайт kassir.ru.

СПРАВКА «КП»

Пермский театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 ГРАН-ПРИ зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 217 международных фестивалей.

По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров.

Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, Ирландии, Израиле, Казахстане, Армении, на Кипре и во многих городах России.