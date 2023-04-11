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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:17

На аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

В понедельник, 10 апреля, Александр Басенко поручил проверить благоустройство по пути следования Бессмертного полка
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации начальника Управления культуры города Веры Фейгиной, в период с 15 апреля по 15 мая в Пензе запланировано проведение свыше 150 мероприятий, посвященных памятной дате, отмечает пресс-служба администрации города.

Главные торжества пройдут у монумента воинской и трудовой славы – 9 мая.

Градоначальник распорядился проверить состояние пешеходных и зеленых зон, остановочных павильонов, опор наружного освещения по традиционному маршруту Бессмертного полка.

Выполняя задачу, поставленную губернатором Олегом Мельниченко, глава города указал Управлению градостроительства и архитектуры города определить участок для разбивки нового сквера в честь Дня Победы. Управлению культуры – скорректировать план мероприятий, включив концертную программу у стелы трудовой доблести.