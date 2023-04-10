В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении крупного взяткодателя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Речь шла о заключении контрактов на поставку химреактивов, оборудования, его монтаж и обучение персонала.

Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Как уточняет пресс-служба СК региона, 16 января 2023 года коммерческий директор организации через посредника – работника областного онкодиспансера передал взятку в размере более 2,4 млн рублей для главврача диспансера за совершение им заведомо незаконных действий: заключение контрактов на поставку химреактивов, оборудования, его монтаж и обучение персонала, именно с компаниями взяткодателя, чем ограничил конкуренцию иных участников закупки.

При этом главврач диспансера не был осведомлен о намерении обвиняемого передать ему взятку.

Взяткодатель задержан после передачи денег посреднику в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого деяния руководитель коммерческой организации не признал. В ходе следствия содержался под стражей.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.