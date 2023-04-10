Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 12:49

Пензастат подсчитал себестоимость домашнего кулича

За основу были взяты цены в регионе на февраль 2023 года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее воскресение православные верующие отметят Пасху. Одним из символов этого светлого праздника, наряду с крашеными яйцами, является кулич.

Пензастат подсчитал, во сколько жителям региона встанет приготовление этого лакомства. Для двух средних куличей понадобятся:

- 500 граммов муки (21,05 рублей);

- 250 миллилитров молока (16,61 рублей);

- шесть яиц (42,43 рубля);

- 150 граммов сливочного масла (105,37 рублей);

- 200 граммов сахара (10,66 рублей);

- 100 граммов сухофруктов (35,92 рублей).

Этот набор продуктов обойдется горожанам в 232 с небольшим рубля, что на 5,4% дороже, чем в прошлом году.