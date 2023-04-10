Пензастат подсчитал себестоимость домашнего кулича

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее воскресение православные верующие отметят Пасху. Одним из символов этого светлого праздника, наряду с крашеными яйцами, является кулич.

Пензастат подсчитал, во сколько жителям региона встанет приготовление этого лакомства. Для двух средних куличей понадобятся:

- 500 граммов муки (21,05 рублей);

- 250 миллилитров молока (16,61 рублей);

- шесть яиц (42,43 рубля);

- 150 граммов сливочного масла (105,37 рублей);

- 200 граммов сахара (10,66 рублей);

- 100 граммов сухофруктов (35,92 рублей).

Этот набор продуктов обойдется горожанам в 232 с небольшим рубля, что на 5,4% дороже, чем в прошлом году.