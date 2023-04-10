Начальник УМВД России по Пензенской области посетил своих подчиненных на Северном Кавказе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Павел Гаврилин ознакомился с бытовыми условиями их проживания, продовольственным обеспечением, а также осмотрел территорию места дислокации полицейских.

Начальник УМВД России по Пензенской области также посетил территорию христианского кладбища, где пензенскими полицейскими было обнаружено и взято шефство над захоронением Героя Советского Союза Ивана Виноградова - заказали вывеску, покрасили памятник и благоустроили территорию, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

«Благодарю Вас за несение службы, за человеческое отношение к выполнению своих служебных обязанностей. Отдельно хочу поблагодарить за проведенную общественную работу», - поблагодарил подчинённых Павел Гаврилин.

Во время построения личного состава генерал-майор вручил награды и благодарности отличившимся полицейским.

Командир сводного отряда полковник полиции Андрей Гаврюшин рассказал, что за время командировки сотрудники полиции в течение четырех месяцев оказывают содействие местным полицейским, задействованы в оперативно-розыскных мероприятиях и контртеррористических операциях.

По итогам проверки руководитель УМВД пензенского региона встретился с руководителями МВД, территориальных отделов, которые отзывались о пензенских сотрудниках только положительно.