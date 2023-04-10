Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость10 апреля 2023 4:58

В Пензе сегодня завершается отопительный сезон

В понедельник с 10 апреля теплоснабжающие организации города приступят к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний
Виктор ВИКТОРОВ

В последнюю очередь планируется отключение объектов здравоохранения, дошкольных и общеобразовательный организаций.

Как уже сообщала пресс-служба администрации города, соответствующее постановление было подписано 7 апреля 2023 года.

Теплоснабжающим организациям предстоит до 9 мая текущего года восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода.

Капитальный ремонт теплогенерирующего оборудования необходимо будет выполнить до 15 сентября 2024 года.