В Пензе сегодня завершается отопительный сезон

В последнюю очередь планируется отключение объектов здравоохранения, дошкольных и общеобразовательный организаций.

Как уже сообщала пресс-служба администрации города, соответствующее постановление было подписано 7 апреля 2023 года.

Теплоснабжающим организациям предстоит до 9 мая текущего года восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода.

Капитальный ремонт теплогенерирующего оборудования необходимо будет выполнить до 15 сентября 2024 года.