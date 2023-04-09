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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 12:33

Житель Иссы обновил свой гардероб за счет знакомого

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Дружеские посиделки закончились для жителя Иссы 1964 года рождения пропажей денег. Пригласив к себе знакомого односельчанина 1971 года рождения и выпив с ним, на следующее утро мужчина не досчитался 25 тысяч рублей. Деньги находились в кармане куртки. Гражданин обратился в полицию.

Стражи порядка сразу же направились к его собутыльнику. Ранее судимый гражданин отпираться не стал и признался, что большую часть украденных денег уже потратил, купив себе спортивный костюм, кроссовки и смартфон. Остатки круглой суммы мужчина вернул.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.