Житель Иссы обновил свой гардероб за счет знакомого

Дружеские посиделки закончились для жителя Иссы 1964 года рождения пропажей денег. Пригласив к себе знакомого односельчанина 1971 года рождения и выпив с ним, на следующее утро мужчина не досчитался 25 тысяч рублей. Деньги находились в кармане куртки. Гражданин обратился в полицию.

Стражи порядка сразу же направились к его собутыльнику. Ранее судимый гражданин отпираться не стал и признался, что большую часть украденных денег уже потратил, купив себе спортивный костюм, кроссовки и смартфон. Остатки круглой суммы мужчина вернул.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.