В Пензе более 200 полицейских приняли участие в оперативно-профилактическом рейде «Рецидив»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники ППС и оперативники проверили более 400 ранее судимых лица, в том числе 200 человек, состоящих под административным надзором, 120 граждан, попадающих под его действие по формальным признакам, 100 – состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Также в указанном мероприятии приняли участие общественники при региональном УМВД, сотрудники УФСИН России по Пензенской области и представители органов исполнительной власти, участники молодёжного отряда содействия полиции «ТИГР».

В период проведения рейда к административной ответственности привлечено более 20 ранее судимых лиц.

Проведение подобных мероприятий по профилактике совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений будет продолжено.