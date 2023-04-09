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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:49

Дорога на улице Бутузова в Пензе готова на 95%

Об этом накануне сообщил начальник Управления капитального строительства города Вадим Астафьев
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Дорогу на улице Бутузова строят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Магистраль протяженностью 1127 метров позволит разгрузить улицу 65-летия Победы.

Как рассказал Вадим Астафьев, открыть движение по дороге планируют уже в мае. Сейчас строители занимаются устройством ливневой канализации. Уже уложен нижний слой асфальта проезжей части, сделано основание под тротуары.

На следующей неделе на место будут доставлены остановочные павильона – их на данном участке будет четыре. Завершится реализация проекта работами по благоустройству.