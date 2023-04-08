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НовостиОбщество8 апреля 2023 14:25

Глава Мордовии Артем Здунов побывал в зоне СВО

Руководитель региона передал бойцам из республики технику и гуманитарный груз
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Общение с военнослужащими Артем Здунов начал с того, что передал им привет из родной республики. После этого глава Мордовии осмотрел условиях, в которых находятся бойцы.

- Вижу, что наши военнослужащие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба, - отметил Артем Здунов.

За чашкой чая глава республики обсудил с бойцами текущие проблему, уточнил, чего им не хватает, что нужно привезти. Отличившиеся военнослужащие получили высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.

В конце встречи перед бойцами выступил Заслуженный артист Республики Мордовия Вячеслав Зобков.