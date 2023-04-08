В Мордовии к длительным срокам приговорены госавтоинспекторы-взяточники

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Бывший старший госавтоинспектор также лишен специального звания «капитан полиции».

Как отмечает пресс-служба регионального СК, бывший начальник совместно с подчиненным, действуя группой лиц по предварительному сговору, в апреле-июне 2019 года трижды получили взятки от проезжающих по федеральной трассе водителей, за несоставление в отношении них протоколов об административных правонарушениях.

При этом во время проведения процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения соучастниками использовался анализатор (алкотестер) неустановленного образца. Всего таким образом ими было получено 66,8 тысяч рублей.

Кроме этого, бывший старший госинспектор за несоставление протоколов об административных правонарушениях (управление транспортным средством без тахографа; выезд на полосу для встречного движения) получил от водителей взятки на общую сумму 14,5 тысяч рублей.

Ранее бывший начальник госавтоинспекции был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, его соучастнику – 11 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей с лишением специального звания «капитан полиции». Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.