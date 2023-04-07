«Термодом» поддержал художницу из «Новых Берегов»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Наталья Шиндина рисует, кажется, всю жизнь. Все свои картины пропуская через большое сердце. В котором есть место и каждому цветку с живописных полей Богословки, где сегодня в инклюзивном арт-поместье «Новые Берега» живет Наталья, и, конечно, есть место теплым встречам с друзьями, которых у художницы очень много.

Еще чуть больше тепла в уютной мастерской, еще шире улыбка мастера и крепкие объятия. Так Наталья Шиндина встретила друзей из «Термодома».

«Наталья, мы ценим ваши работы и, чтобы поддержать ваше творчество, хотим сделать вам приятные подарки: новый мольберт и сертификат на покупку профессиональных инструментов. Знаю, что вам очень нужны новые кисти. В целом хочу сказать, что будем и дальше помогать арт-поместью и его резидентам», — рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Холдинг уже давно является партнером «Квартала Луи», ежемесячно оказывая благотворительную финансовую поддержку. Вот и сейчас встреча — это и повод обсудить, чем еще можно помочь.

«С «Термодомом» мы тесно дружим. Компания поддерживает строительство жилого дома, в котором будут жить еще 20 резидентов «Новых Берегов». Это ребята со всей России», — рассказала руководитель по работе с партнерами АНО «Квартал Луи» Елена Казанцева.

Сотрудничество «Термодома» с «Кварталом Луи» и замечательными и важными проектами этой организации продолжается дальше. И это дружба, которая помогает и еще поможет творческим и удивительным людям развивать свои таланты.