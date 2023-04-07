Олег Мельниченко: «Знание истории позволяет противостоять дезинформации»

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Об этом глава региона рассказал в своих социальных сетях.

«У нас великое прошлое. Его изучение помогает формировать характер, находить причинно-следственные связи, учиться на ошибках, чтобы не допускать их впредь. Знание истории помогает противостоять дезинформации», - отметил Олег Мельниченко.

В личном первенстве победителям олимпиады стал курсант военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Алексей Голуб. Его учебное заведение стало первым и в командном первенстве.

Теперь курсанты представят нашу страну на состязаниях международной олимпиады курсантов по военной истории в 2024 году.