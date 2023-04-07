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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:34

В Пензе до шести лет грозит мошенникам-брокерам, похитившим у женщины более 500 тысяч рублей

В стремлении удаленно заработать в декрете молодая мама поверила обещаниям незнакомца и вложила деньги в брокерскую фирму
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Для регистрации и участия в торгах женщине предложили перечислить определенную сумму на счет неизвестного и установить специальное приложение. Проделав это, она несколько раз перевела на неизвестные телефонные номера денежные средства в размере 549 000 рублей. Как отмечает пресс-служба УМВД региона, после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, никакой доход пензячка так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.