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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:49

Владимир Рогов рассказал о разработчиках плана приазовского наступления ВСУ

Этим занимались кураторы из США и Великобритании
Виктор ВИКТОРОВ

«Украинские военачальники лишь пешки в их игре», - заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожья.

«В анонсированном киевским режимом контрнаступлении главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты», приводит его слова сетевое издание govoritmoskva.ru

«Их главная цель - разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой», - подчеркнул Рогов и добавил, что российским военным известно о планах противника.