«Украинские военачальники лишь пешки в их игре», - заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожья.

«В анонсированном киевским режимом контрнаступлении главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты», приводит его слова сетевое издание govoritmoskva.ru

«Их главная цель - разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой», - подчеркнул Рогов и добавил, что российским военным известно о планах противника.