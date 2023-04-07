В Пензе вблизи сквера Дениса Давыдова работает мобильный пункт отбора на службу по контракту

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Железнодорожный район:

– администрация Железнодорожного района (ул. Московская, 110, телефон: 55-11-00);

– военный комиссариат Октябрьского/Железнодорожного районов (ул. Складская, 19, телефон: 57-25-40).

Октябрьский район:

– администрация Октябрьского района (ул. Германа Титова, 13, телефон: 49-60-14);

– военный комиссариат Октябрьского/Железнодорожного районов (ул. 8 Марта, 13, телефон: 42-44-81).

Ленинский район:

– администрация Ленинского района (ул. Пушкина, 29а, телефон: 54-39-94).

Первомайский район:

– администрация Первомайского района (ул. Богданова, 17, телефон: 34-34-66);

– военный комиссариат Первомайского/Ленинского районов (ул. Толбухина, 12 и Воронова, 8, телефон: 31-05-89).

На улице Московской, вблизи сквера Дениса Давыдова, работает мобильный пункт отбора на службу по контракту.