В Пензе вблизи сквера Дениса Давыдова работает мобильный пункт отбора на службу по контракту

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Железнодорожный район:
– администрация Железнодорожного района (ул. Московская, 110, телефон: 55-11-00);
– военный комиссариат Октябрьского/Железнодорожного районов (ул. Складская, 19, телефон: 57-25-40).
Октябрьский район:
– администрация Октябрьского района (ул. Германа Титова, 13, телефон: 49-60-14);
– военный комиссариат Октябрьского/Железнодорожного районов (ул. 8 Марта, 13, телефон: 42-44-81).
Ленинский район:
– администрация Ленинского района (ул. Пушкина, 29а, телефон: 54-39-94).
Первомайский район:
– администрация Первомайского района (ул. Богданова, 17, телефон: 34-34-66);
– военный комиссариат Первомайского/Ленинского районов (ул. Толбухина, 12 и Воронова, 8, телефон: 31-05-89).
На улице Московской, вблизи сквера Дениса Давыдова, работает мобильный пункт отбора на службу по контракту.