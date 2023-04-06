В Пензе проверили состояние дорог по дачным маршрутам

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Объезд маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ проведен 5 и 6 апреля комиссией в составе представителей региональных Министерства строительства и дорожного хозяйства, Управления транспорта и связи Пензы, Управления строительства и дорожного хозяйства, а также УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По результатам обследования было установлено, что в настоящее время автомобильные дороги по семи маршрутам №№ 32, 38А, 42, 42м, 45, 46, 56 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Движение автобусов по ним возможно только после устранения выявленных недостатков. Все нарушения направлены в адрес собственников автомобильных дорог, дополнительные меры воздействия будут по линии ГИБДД.