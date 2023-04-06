8 апреля в Саранске изменится схема движения общественного транспорта

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Ранее мы уже писали, что в этот день в столице Мордовии запретят движение и стоянку на нескольких участках. Из-за этого будут внесены изменения и в работу общественного транспорта.

Автобусы № 8, 9 и 15 вместо улицы Ботевградской поедут на улице Титова.

Автобусы № 7, 17 и 31 тоже будут следовать по улицам Титова, Васенко, Пролетарской, Строительной. После СК «Мордовия» они поедут по Строительной, Пролетарской, Васенко, Гагарина и Полежаева с возвращением на обычный маршрут.

Автобус №27, едущий из микрорайона Химмаш вместо улицы Васенко поедет по Полежаева.

Автобусы № 6 и 39 будут ездить по улице Веселовского.

Автобус №39 вместо улицы Энгельса поедет по проспекту 50 лет Октября.

Троллейбусы № 7, 8, 13к и 15, а также автобусы № 14, 15, 28, 32, 40 также поедут по проспекте 5- лет Октября.

Автобусы № 1 и 27 вместо проспекта 70 лет Октября будут двигаться по улице Волгоградской.

Автобус № 44 вместо проспекта 70 лет Октября проследует по улице Гожувской.