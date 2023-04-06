ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России превысила 8%

По оценке ВТБ, за первый квартал средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 пп и достигла 8,3%. Эксперты банка связывают это с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой. При этом на фоне смещения спроса на «семейную ипотеку» и адаптации рынка к новым условиям ВТБ прогнозирует в дальнейшем замедление роста средней ставки.

Средняя ставка по ипотеке на российском рынке начала последовательно увеличиваться с июня 2022 года и к ноябрю достигла 7,38%. В последние два месяца прошлого года показатель фактически откатился к уровню июля (6,65%), а с начала года вновь стал расти. В январе средняя ставка выросла на 1,2 пп, в феврале - на 0,19 пп, в марте, по прогнозам ВТБ – на 0,26 пп. Таким образом, по итогам первого квартала средняя ставка по ипотеке достигла 8,3%.

За счет государственного субсидирования и реализации программ застройщиков самая низкая ставка в настоящее время действует на первичном рынке. В марте, по оценке ВТБ, она достигла 5,5-5,7%, в то время как на вторичном рынке - 10,3%.

«Рост среднерыночной ставки произошел на фоне изменения структуры ипотечного рынка. Если весной прошлого года около 70% жилищных кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась на прямо противоположную – заемщики сместили свое внимание в сторону сегмента вторичной недвижимости, где ценовые параметры ипотеки выше. В ноябре-декабре ажиотажный спрос на «первичку» из-за возможного завершения «Ипотеки с господдержкой-2020» фактически вернул показатель к своему исходному значению. А в начале этого года уход банков от «околонулевых программ» и корректировка условий по основной льготной программе до 8% вновь стали толкать среднюю ставку вверх», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что в апреле рост средней ставки по жилищным кредитам в России замедлится, а в дальнейшем при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры может и вовсе прекратиться. Сдерживающими факторами будут выступать растущая популярность «семейной ипотеки» в результате ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям «ипотеки от застройщика».

«Если говорить о рынке недвижимости в целом, то он постепенно приобретает более сбалансированные черты. В марте мы зафиксировали снижение среднего чека в целом по сделкам на «первичке» сразу на 6,7%. В то же время на вторичном рынке сохранился последовательный рост показателя – всего с начала года он увеличился на 1,5%. На этом фоне разрыв между средним чеком на строящиеся и готовые объекты вернулся к уровню первого квартала 2022 года. Мы считаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится, и рынок будет занимать все более прочное равновесное состояние», - сказал Вадим Пахаленко.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. По итогам первого квартала 2023 года банк оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам января-марта составила 5,2 млн рублей, незначительно снизившись к началу года. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля. Примерно каждую вторую сделку в первом квартале ВТБ проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты впервые чаще выбирали «семейную ипотеку».