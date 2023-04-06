В Саранске мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за покушение на убийство

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как уточнит позднее пресс-служба СК региона, следователям осужденный пояснил, что гранату нашел в 1997 году и хранил ее у себя в подвале дома.

Поле взрыва одному из парней были причинены незначительные телесные повреждения без вреда здоровью. Общий ущерб припаркованным поблизости автомобилям составил около 120 тысяч рублей.

Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Саранска.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.167 УК РФ (незаконные хранение и ношение взрывного устройства; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом; умышленное повреждение чужого имущества, путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

Судом по ходатайству следователя СК фигурант дела заключен под стражу на весь период расследования.

Вину в совершении инкриминированных деяний в ходе следствия он признал частично.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.