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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 6:59

В Пензенской области перед судом предстанет 15-летний юноша, обокравший свою новую знакомую

В рабочем поселке Лунино, воспользовавшись тем, что хозяйка дома спит, он похитил ноутбук, сотовый телефон, планшетный компьютер и норковую шубу
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сотрудниками регионального СК завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лунинского района в краже, с незаконным проникновением в жилище.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в феврале 2023 года 15-летний юноша пришел к дому потерпевшей, с которой познакомился несколькими днями ранее.

Воспользовавшись тем, что хозяйка жилища спит, он вошел в дом и тайно похитил ноутбук, сотовый телефон, планшетный компьютер и норковую шубу.

В результате кражи потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму более 65 тыс. рублей.

После того, как сотрудники правоохранительных органов заподозрили подростка в причастности к краже, он вернул похищенное. Вину в совершении инкриминируемого деяния несовершеннолетний признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.