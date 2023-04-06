Пензенские спортсмены отличились на соревнованиях по спортивной аэробике в Самаре

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В индивидуальных выступлениях пензенец Денис Тришин занял первое место в категории участников 18 лет и старше.

В номинации «смешанные пары» в возрастной категории 6-8 лет третье место заняли юные пензенские спортсмены Михаил Журин и Кира Фролова. Всего в соревнованиях приняли участие представители республик Башкортостан, Татарстан, Челябинской, Оренбургской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, а также Республики Беларусь.