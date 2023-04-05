В пензенской администрации обсудили ремонт улицы Байдукова

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По словам представителей компаний, ужасное состояние улицы сказывается и на их работе. Проблема существует уже не первый год. Как отметил градоначальник, он уже не раз выезжал на место и лично осматривал все.

Уже разработана ПСД на ремонт улицы Байдукова, но, чтобы реализовать все ее пункты, нужно серьезное финансирование. Было принято решение поделить реконструкцию на несколько этапов: первый из них подразумевает ремонт самой проблемной части улицы – от перекрестка с улицей Литвинова до моста через ручей Безымянный.

Представители бизнеса выразили желание вложиться финансово в переделку документации. А пока Александр Басенко предложил временную меру – засыпать ямы и выбоины асфальтобетонным гранулятом, снятым с других дорог, на которых ремонтные работы уже ведутся, и разровнять его катком.