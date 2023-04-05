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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 8:50

Пензенская санавиация доставила в больницу пациента с патологией сердца

Благодаря этому, мужчина смог быстро получить необходимую помощь
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пациент был доставлен накануне в Клиническую больницу №6 им. Г.А. Захарьина из Нижнеломовского района.

Напоминаем вам, что санавиация работает в Пензенской области уже четыре года. Это стало возможным благодаря реализации проекта проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Вертолет санитарной авиации оборудован всем необходимым для перевозки пациентов и оказания им помощи: в нем есть аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат, лекарства.