До года лишения свободы грозит 18-летнему пензенцу, похитившему 10 плиток шоколада

Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении преступления был установлен 18-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что мужчина совершил хищение десяти плиток шоколада из магазина, оборудованного видеонаблюдением, на общую сумму 733 рубля.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что украденные сладости употребил.

По информации пресс-службы регионального УМВД, ранее молодой человек был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

По факту хищения сладостей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 158.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.