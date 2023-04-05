Пензенская спортсменка отличилась на первенстве России по подводному спорту

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования в группе спортивных дисциплин «акватлон» (борьба в ластах) объединили более 80 участников из 8 регионов России. Первенство состоялось в Туле в конце марта 2023 года.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, всего Пензенскую область представляли четыре спортсмена. Вместе с Анастасией честь региона защищали Иван Михайлов (юниоры 16-17 лет), Дмитрий Егинов (юниоры 14-15 лет), Вадим Пайма (юниоры 14-15 лет).

Атлеты Сурского края боролись с сильнейшими спортсменами России и заняли в командном зачете четвертое место. Тренер спортсменов – Дмитрий Маликов.