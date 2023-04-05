В Мордовии пьяный водитель, совершивший ДТП с гибелью людей, осужден на 9 лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

За рулем «КИА Спортейдж» на скорости около 161 км/ч осужденный совершил столкновение со следовавшей впереди него в попутном направлении машиной «Хендай Крета», которая от удара сместилась вперед по ходу движения, где столкнулась с автомобилем «Рено Аркана».

В результате допущенных пьяным водителем грубых нарушений ПДД 42-летний водитель и 39-летняя пассажирка «Хендай» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

В результате исследования крови водителя «КИА» на состояние опьянения обнаружен абсолютный этиловый спирт в концентрации 4,0 грамма на один литр крови.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.