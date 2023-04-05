В Пензе в районе ГПЗ и Маяка приостановили подачу теплоносителя и горячей воды

По информации АО «Энергоснабжающее предприятие», необходимость в этом возникла в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплотрассе.

Отключение отопления и горячего водоснабжения (при наличии) запланировано на следующих объектах.

В многоквартирных жилых домах по адресам: 1-й пр-д Добролюбова 2, 3, 5, ул. Антонова 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76, ул. Измайлова 58А, 58А к.1, 58А к.2, 58А к.3, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74, 76, 79, 81, 83, ул. Ново-Казанская 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Ангарская 11, ул. Бумажников 1, 3, 14/21А, ул. Стадионная 1, 2, 3, 4, ул. Парковая 10, ул. Зарубина 19, 27, ул. Фабричная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, ул. Тарханова 5, 7, 10, 10В, 11, 12, 13, 15.

В жилых домах малоэтажной застройки по адресам: ул. Казанская 24А, ул. Стрельбищенская 8, 10, 12, 18, 18А, 20, ул. Измайлова 41а, 41А, 43, 43В, 45, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 47Б, 47В, 49, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, ул. Ангарская 31, 35, 37, 39, 41, 43, 1-й пер. Ангарский 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15В, 2-й пер. Ангарский 1, 1А, 3, 5/9, ул. Бумажников 6, 7, 8, 9, 15, 1-й пр-д Зарубина 2, 5-й пр-д Зарубина 12, 14, 16, ул. Зарубина 21, 28, 29, 40, ул. Лесной поселок 4, 7, 12, 40 ул. Стадионная 5, 7, 9, 1-й пр-д Фестивальный 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2-й пр-д Фестивальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3-й пр-д Фестивальный 1, 2, 3, 4, 5.

В детских садах: МБДОУ №4 филиал «Солнышко» (ул. Антонова 68), МБДОУ №4 «Мозаика» (ул. Антонова 45А), МБДОУ №57 филиал «Матрешка» (ул. Ново-Казанская 10Б), МБДОУ №57 (ул. Измайлова 51А), МБДОУ №105 филиал «Тополек» (ул. Фестивальная 1), МБДОУ №105 филиал «Яблонька» (ул. Тарханова 3).

В школах: МБОУ СОШ №77 Корпус №2 (ул. Антонова 72), МБОУ СОШ №26 (ул. Луговая 1А), МБОУ СОШ №43 (ул. Парковая 3).

В объектах здравоохранения: ГБУЗ городская поликлиника №4 (ул. Парковая 2), ГБУЗ городская детская поликлиника №4 (ул. Фабричная 9А), Городская стоматологическая поликлиника №3 (ул. Фабричная 14), ГБУЗ «Станция скорой помощи» (ул. Ново-Казанская 8).

Также под ограничение попадают ТЦ «Атак» (ул. Антонова 78), МАУ «Детское питание» (ул. Измайлова 73), м-н «Магнит» (ул. Измайлова 75), насосная станция ООО «Горводоканал» (ул. Ново-Казанская 10А), м-н «Магнит» (ул. Ново-Казанская 12), ФГАОУ ДПО «Пензенский ЦППК» (ул. Измайлова 48), м-н ОАО «Маяк» (ул. Бумажников 1А), МАУ ДО ДШИ №3 «Лира» (ул. Бумажников 11), гостиница «Маяк» (ул. Парковая 10), ФОК «Маяк» (ул. Стадионная 4А), МБУ «Пензенский ТЮЗ» (ул. Тарханова 11А), ПОЧУ ПТСБУ (ул. Тарханова 11Б), СТО ул. Тарханова 17А, Отделение почтовой связи № 440007 (ул. Фабричная 4), МФЦ «Мои документы» (ул. Фабричная 2), ТЦ «Маяк» (ул. Тарханова 10В) м-н «Магнит» (ул. Тарханова 5).

Всего будет отключено 77 МКД, 90 малоэтажных жилых домов, 6 детских садов, 3 школы, 4 объекта здравоохранения и 17 иных потребителей.