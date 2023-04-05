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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 5:29

Житель Инсара предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику госавтоинспекции

1 февраля за управление «Нивой» в состоянии наркотического опьянения на него был составлен протокол об административном правонарушении
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, на следующий день мужчина пытался передать начальнику районной госавтоинспекции взятку в размере 100 тысяч 500 рублей за внесение заведомо ложных сведений в протокол и не привлечении его к административной ответственности.

Сотрудник полиции отказался принять денежные средства, а водителя задержали сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия совместно с ОРЧ СБ МВД по Республике Мордовия.

В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью.

Ковылкинским межрайонным следственным отделом республиканского СК расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины завершено. Ему предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки.